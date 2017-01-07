مقتل جندي حفظ سلام آخر في جمهورية أفريقيا الوسطى إثر هجوم لمسلحين.

الأمم المتحدة 7 يناير 2017 ( وال)- قتل أحد عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ويحمل الجنسية البنغلاديشية بإطلاق نار من قبل مهاجمين في جمهورية أفريقيا الوسطي حسبما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك امس الجمعة. وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي إن جنود حفظ سلام من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) كانوا ضمن دورية عائدة من قرية كوي في مقاطعة أوهام-بيندي عندما تعرضت الدورية لهجوم شنه نحو 50 مهاجما. وذكرت البعثة أن جندي حفظ السلام قتل يوم الخميس مشيرة إلى أن الهجوم رفع عدد جنود بعثة "مينوسكا" الذين قتلوا أثناء أداء واجبهم إلى ثلاثة منذ بداية 2017. يشار الى الرغم من إحراز تقدم كبير ونجاح الانتخابات ما تزال أفريقيا الوسطى تشهد حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات المتفرقة. ...( وال ) ...