الكونغرس الأمريكي يصادق رسميا على انتخاب ترامب.

واشنطن 7 يناير 2017 (وال)- صادق الكونغرس الأمريكي رسميا أمس الجمعة على انتخاب دونالد ترامب الرئيس القادم للولايات المتحدة. ووضع الكونغرس حدا لأية مناورات تشريعية تهدف لحرمان ترامب من فوزه بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 8 نوفمبر الماضي. وحاول نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتباره رئيس مجلس الشيوخ مرارا تهدئة بعض الاعتراضات الشفهية من أعضاء ديمقراطيين على انتخاب ترامب وعند نقطة معينة قال "لقد انتهى الأمر". ولم يقدم أي من أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ اعتراضا مكتوبا على انتخاب ترامب مما يعني أن ترامب سيؤدي القسم الدستوري باعتباره الرئيس ال45 للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري. ...( وال ) ...