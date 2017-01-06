مباراة خيرية بين قدامى الأهلي والاتحاد لصالح الأطفال المصابين بالسرطان.

طرابلس 6 يناير 2016 (وال)- تجرى يوم غد السبت مباراة خيرية بين قدامى فريقي أهلي طرابلس والاتحاد على ملعب طرابلس الدولي بحضور الجماهير. وسيخصص ريع هذه المباراة لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان والأورام. وسيشرف على إقامة هذه المباراة الاتحاد الليبي لكرة القدم وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. ويشارك في هذا اللقاء أكثر من 50 رياضيا من نجوم الناديين المعتزلين، من بينهم (وليد الديهوم وسمير عبود وأحمد سعد وأكرم الهمالي وسالم الرواني وعلي أرحومة ونادر الترهوني وأسامة الحمادي وأبوبكر الحرك وأسامة الفزاني ومحمد المغربي وأكرم الهمالي ووليد الختروشي ورياض اللافي وعلي المليان ونادر كاره وهشام شعبان وناجي الشوشان وإبراهيم خزام وعماد التريكي وخالد المرغني). وسيكون على هامش هذا اللقاء التاريخي بعض من الفقرات الفنية، بالإضافة لمباراة بين ناشئي الفريقين، يتبعها تقديم بعض النجوم القدامى لمهاراتهم الكروية. ...(وال)