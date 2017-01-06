الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يكرم أبطال مستر أولمبيا.

طرابلس 6 يناير 2017 (وال)- يكرم الاتحاد الليبي لبناء الأجسام الأبطال الليبيين الذين توجوا بقلائد بطولة مستر أولمبيا في احتفالية ستقام صباح غد السبت الساعة الحادية عشرة بصالة مرياج خلف مستشفى السكر بطرابلس. حيث سيتم تكريم أبوعجيلة أبوراس بذهبية الكلاسك ، وأسامة الحداد بفضية وزن 90 كليوجراما ، وحسين بن عبد الله برونزية الأساتذة . وقد خصص الاتحاد الليبي لبناء الأجسام في حفل التكريم جوائز مجزية للأبطال المتوجين . وسيتخلل حفل التكريم تقديم فقرات فنية تحييها فرقة مالوف طرابلس وعدد من الفنانين. يذكر أن الاتحاد الليبي لبناء الاجسام أقام في المدة القريبة الماضية حفل تكريم للعديد من الرياضيين وحكام اللعبة. ..(وال)...