بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم تصل الكونغو.

طرابلس 6 يناير 2017 (وال)- وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم فجر اليوم الجمعة إلى الكونغو لإجراء مباراة ودية مع المنتخب السنغالي في الثامن من شهر يناير الجاري. وتضم بعثة المنتخب الليبي 27 شخصا من بينهم 17 لاعبا من القائمة التي أعلنها المدرب الوطني "جلال الدامجة". وقد أجرى المنتخب مساء اليوم أول تدريباته في أحد ملاعب الكونغو وغدا سيكون تدريبه الأخير بملعب المباراة. وكان المدرب "جلال الدامجة" قد استدعى لمباراة السنغال اللاعبين : محمد نشنونش ، عبد السلام امسلم ، علي شنينه ، أحمد هويدي ، طارق الجمل ، علي معتوق ، هيثم ضانه، سند الورفلي ، المعتصم الصبو ، المهدي المصري ، عبد الرحمن العمامي ، المعتصم المصراتي ، أنور مخلوف ، إبراهيم العجيل ، السنوسي الهادي ، مفتاح طقطق ، يحيى الزليطني ، محمد المنقوش ، سالم المسلاتي ، عبد السلام الفتوري ، محمد الغنودي. ...(وال)...