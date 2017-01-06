قائمة المتوجين بجوائز الكاف لعام 2016.

أبوجا 6 يناير 2017 (وال)- جرى يوم أمس الخميس في مدينة أبوجا النيجيرية توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف " لعام 2016. والتي كانت على النحو التالي :- أفضل لاعب إفريقي في عام 2016: الجزائري رياض محرز, لاعب ليستر سيتي الانجليزي. أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا: دينيس أونيانغو, حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي. أفضل مدرب في إفريقيا: بيتسو موسيماني, مدرب فريق صن داونز الجنوب إفريقي . أفضل لاعب شاب في إفريقيا: النيجيري أليكس أيوبي, مهاجم أرسنال الإنجليزي . أفضل موهبة في إفريقيا: النيجيري كلاتشي إيهاناتشو, مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي. أفضل لاعبة في إفريقيا: النيجيرية أسيسات إشوالا, لاعبة أرسنال الإنجليزي . أفضل نادي في إفريقيا: صن داونز الجنوب إفريقي . أفضل منتخب "رجال": أوغندا . أفضل منتخب "سيدات": نيجيريا أفضل حكم في إفريقيا: الغامبي باكاري جاساما. ...(وال)...