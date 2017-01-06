عودة الطائرة الليبية المختطفة من مالطا وسياله يؤكد علي متانه العلاقات مع مالطا

طرابلس 6 يناير 2017 (وال)- عادت مساء اليوم الجمعة الطائرة الليبية التابعة للخطوط الافريقية والتي كان مواطنان ليبيان قد حولا وجهتها الي مالطا الشهر الماضي عندما كانت في رحلة داخلية بين مطاري تمنهنت و معتيقة .\\\\\\\

وأكد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سياله ان عودة الطائرة الي ليبيا في هذا الوقت دليل علي ان العلاقات بين الدول عندما تبنى علي أسس سليمه تتمكن من إنجاز الكثير .\\\\\\\

وقال سياله في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عقب وصول الطائرة ((ان عودة الطائرة اليوم الى الاراضي الليبية دليل علي انه العلاقات بين الدول عندما تبنى علي أسس وقواعد متينا تتمكن من إنجاز الكثير وهذا ما حدث مع الدولة الصديقة مالطا بشأن الطائرة الليبية التي كنا حريصين علي متابعة موضوعها بصفة مستمره ودبلوماسية هادئه الى ان اطمأنينا عليها وهى تعود الى ارض الوطن ))\\\\\\\

وأضاف السيد الوزير ((ستواصل وزارة الخارجية والجهات المختصة لليبية الاخرى متابعة سير التحقيقات مع السلطات المالطية ولكن من السابق لااونه التحدث في هذه المرحلة عن نتائجه \\\\\\\

