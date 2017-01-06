وزير المواصلات المفوض يبحث مع رئيس الحرس الرئاسي آليات حماية المطارات والمواني.

طرابلس 6 يناير 2017 (وال) بحث وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني السيد " ميلاد معتوق " أمس الخميس مع العميد " نجمي الناكوع " رئيس الحرس الرئاسي الخطط والبرامج المتعلقة بتوفير الحماية والتأمين اللازم للمنشآت والمراكز العامة للدولة من بينها المطارات والمواني والمنافذ البرية. واتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار في التشاور والتواصل فيما بينهما بهدف تحقيق المستهدف من هذه الخطط خدمة للوطن والمواطن على حد سواء . كما تم الكشف عن إعداد خطط وبرامج وآليات لتدريب الفرق المتخصصة في توفير الحماية المطلوبة لهذه المواقع والمنشئات. ...( وال ) ...