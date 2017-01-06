مراقبة اقتصاد مصراته تحذر أصحاب المطاحن من بيع الدقيق بغير السعر الرسمي.

مصراته 6 يناير 2017 (وال)- حذرت مراقبة اقتصاد مصراته أصحاب المطاحن العاملة في المدينة من بيع الدقيق بغير السعر الرسمي وضرورة التقيد بالسعر المتفق عليه بين المطاحن ولجنة متابعة تداول السلع بالسوق المحلية . وأكد رئيس لجنة التفتيش بمراقبة اقتصاد مصراته " إدريس عباس " أن الاتفاق المبرم بين أصحاب المطاحن واللجنة هو أن يكون سعر القنطار الواحد بــ 65 دينارا مؤكدا أنهم ضبطوا احد المطاحن الأربعة في مدينة مصراته تبيع الدقيق بسعر أعلى من السعر الرسمي وأنهم بصدد اتخاذ الإجراءات ضدها . وأوضح " عباس " في تصريحات صحفية بان عدد المطاحن العاملة في مدينة مصراته أربعة مطاحن من بينها مطحنان حالتهما التشغيلية تعمل بصورة اعتيادية في حين أن الحالة التشغيلية للمطحنين الآخرين متوقفة بسبب نفاذ كمية القمح وان عدد صوامع التخزين بالمطاحن الأربعة يبلغ عشرين صومعة بسعة استيعابية تبلغ 11 ألف طن من الدقيق . وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمطحنين العاملين تبلغ 330 طنا من الدقيق يوميا بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطحنين المتوقفين 300 طن من الدقيق . ...( وال ) ...