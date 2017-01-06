ايطاليا :لا يمكن الربط بين الهجرة وظاهرة الارهاب.

روما 6 يناير 2017 (وال)-اكد رئيس الوزراء الإيطالي " باولو جينتيلوني " إنه من الضروري فرض أقصى درجة من المراقبة وتأمين أكبر وقاية ممكنة من الإرهاب. وأضاف " جينتيلوني " في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة امس الخميس, وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية- أنه لابد من اليقظة لمواجهة خطر الإرهاب وظاهرة التطرف لافتا بأن التهديد لا يجيز إقامة معادلات غير صحيحة للربط بين الهجرة والإرهاب. وأوضح أن الحكومة تلتزم بسياسات هجرة أكثر فعالية دائما, والتي تحتاج إلى الجمع بين الموقف الإنساني الكبير وحسن الضيافة الذي كان وسيبقى يميزنا الى جانب سياسات صارمة وفاعلة في مجال إعادة المهاجرين إلى بلدانهم. ...(وال)...