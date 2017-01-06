تركيا: إغلاق قاعدة إنجرليك غير مطروح حاليا.

نيويورك 6 يناير 2017 (وال)- أكد وزير الخارجية التركي " مولود جاويش أوغلو " أن فكرة إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية بولاية أضنة جنوب تركيا غير مطروحة حاليا. و قال " أوغلو" في تصريحات نقلتها وكالة انباء الأناضول عقب لقائه اليوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيوغوتيريز" في نيويورك ان إغلاق قاعدة إنجرليك غير مطروح على أجندة الحكومة التركية في الوضع الراهن إلا أنه أيضا لا معنى لوجود دول هناك في القاعدة لا تقدم الدعم في محاربة داعش وهي جاءت لهذا الغرض. وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في سوريا والمفاوضات المزمع إجراؤها في العاصمة الكازاخستانية " أستانة " قال " اوغلو" إن العائق الأكبر أمام مفاوضات "أستانة" هو الخروقات التي تحدث لوقف إطلاق النار. و اشار الوزير التركي الى أن بلاده سلمت الجانب الروسي لائحة بخروقات وقف إطلاق النار قائلا "يجب على الجميع أن يلتزم بالوعود التي قطعها وأن يظهر التزامه بالوثائق التي وقع عليها". و تقع قاعدة " انجرليك"الجوية التي تتبع للقوات الجوية التركية في ضاحية انجرليك قرب مدينة اضانة جنوب شرق البلاد و قوامها 7 الاف جندي. و تسعى الولايات المتحددة الى استخدامها في مواجهة تنظيم داعش الارهابي. ....(وال)...