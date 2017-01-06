رئيس الوزراء العراقي :المعركة ضد الإرهاب في شوطها الأخير.

بغداد 6 يناير 2017 (وال) - أكد رئيس الوزراء العراقي " حيدر العبادي " إن المعركة ضد الإرهاب في شوطها الأخير, حيث تمكنت القوات العراقية من تطهرت ثلثي محافظة نينوى, وهي داخل الموصل حاليا وستطهر المدينة كاملة قريبا. وقال العبادي في تصريح صحفي اليوم الجمعة, إننا بذلنا جهودا كبيرة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية على أساس مهني, وأصبح الجيش مرحب به اليوم في جميع المحافظات ويحقق انتصارات متتالية ويطهر المدن والقرى شبرا شبرا من الإرهاب. وتابع إن الجيش العراقي يتمتع اليوم بخبرة قتالية عالية اكتسبها من الحرب ضد الإرهاب التي خاضها في ظروف معقدة وهو جيش العراقيين جميعا حيث أن أبناء المحافظات التي كانت محتلة من عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي وأبناء الموصل اليوم يلجأون الى المناطق الخاضعة للجيش العراقي لشعورهم بالاطمئنان والثقة به. ...( وال ) ...