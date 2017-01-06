صائب عريقات : الانتصار على الإرهاب يبدأ بانهاء الاحتلال الإسرائيلي .

رام الله 6 يناير 2017 (وال) - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية " صائب عريقات" أن مفتاح الأمن والسلام والاستقرار والانتصار على التطرف والإرهاب يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي, وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وشدد " عريقات" في بيان صحفي اليوم الجمعة, على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334) بوقف الأنشطة الاستيطانية كافة, وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما يشمل القدس الشرقية وكذلك محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية لاستمرارها في مخالفة القانون الدولي بشكل فاضح. و دعا " عريقات " المجتمع الدولي الى التكاتف والتعاضد , ومواصلة بذل كل جهد ممكن لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها المدمرة لعملية السلام وخيار الدولتين. وكان عريقات التقى اليوم رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي, ووفدا برلمانيا استراليا, ومع القنصل الأميركي العام دونالد بلوم, وممثل كندا دجلاوس براودفوت, وسفير روسيا لدى دولة فلسطين الكسندر رادكوف, وممثل ألمانيا, وسفير لسويد لدى دولة فلسطين سونيا نلسون, ورئيس بعثة التواجد الدولي في الخليل كلا على حدة. ...(وال)...