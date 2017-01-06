الأمم المتحدة : ليبيا تحتاج 10 ملايين دولار لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية.

القاهرة 5 يناير 2017 (وال) - تلقت خطط الاستجابة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلا بلغ 4 مليارات دولار حتى الآن, في الوقت الذي بلغ ما طالبت به 7 مليارات دولار في عام 2016. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الشرق الأوسط (أوتشا) في بيان له أمس الخميس بأن سوريا كانت أكبر المتلقين بمبلغ 1.4 مليار دولار يليها اليمن والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن نسبة ما تم تمويله حتى الآن من خطط الاستجابة الإنسانية بلغت نحو 56 % موضحا أن التدخلات الإنسانية لعملية الموصل تحتاج إلى 284 مليون دولار بينما أفغانستان تحتاج إلى 152 مليون دولار لدعم العائدين من باكستان, فيما تحتاج ليبيا إلى 10 ملايين دولار. وأشار إلى أن 9 بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قامت بتقديم تعهدات بمساهمات في عام 2016 للنداءات الإنسانية في جميع أنحاء العالم بينما بلغت التزامات المانحين نحو1.3 مليار دولار, مضيفا أن الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ التابع للأمم المتحدة قدم منحا مالية تقدر بــ 11.98 مليون دولار. .... (وال)...