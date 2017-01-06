وزارة التعليم بحكومة الوفاق : الامتحانات لجميع المراحل التعليمية تبدأ في الخامس من فبراير القادم .

طرابلس 6 يناير 2017 (وال)- حددت وزارة التربية بحكومة الوفاق الوطني مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي للعام الدراسي 2016/ 2017 على النحو التالي : - بداية الدراسة للعام الحالي 24 /10/2016 . - امتحانات الفترة الاولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من 5/2 الى 16/2 ( 2017 ) . - امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من 5/2 الى 16 /2 ( 2017 ) . - عطلة نصف السنة الدراسية من 19/2 الى 2/3 ( 2017 ) . - امتحانات الفترة الثانية للشهادت العامة من 23 /4 الى 30/4 (2017 ) . - امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من 11/6 الى 22/6 (2017) . - امتحان الدور الثاني لجميع طلبة سنوات النقل بمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من 30/7 الى 10/8 (2017 ) - الامتحان النهائي لطلبة الشهادة الاعدادية من 2/7 الى 13 /7 (2017 ) الدور الاول . -الامتحان النهائي لطلبة الشهادة الاعدادية من 17 /9 الى 24 /9 (2017) الدور الثاني . - الامتحان النهائي للتعليم الثانوي من 16 /7 الى 27/7 (2017 ) الدور الاول . - الامتحان النهائي للتعليم الثانوي من 17/9 الى 24/9 الدور الثاني . بداية العام الدراسي 2017/2018 1/10/2017 . (وال)