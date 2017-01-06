مصرف الجمهورية بنالوت يربط خدماته الكترونيا .الجمعة ، 06-01-2017 - 13:54:00

نالوت 6 يناير 2017 (وال)- أنهت الادارة الفنية بمصرف الجمهورية فرع نالوت تركيب المنظومة المصرفية الموحدة وربطها بكل الفروع وهو ماسيمكن زبائن المصرف من الحصول على الخدمات المصرفية داخل المدينة وخارجها . وذكر مصدر من الادارة الفنية بالمصرف ان عملية الربط ستتيح لزبائن المصرف سحب أرصدتهم من أي فرع من فروع المصرف داخل ليبيا ، بالاضافة الى تفعيل خدمة المصرف النقال التي تمكن الزبائن من متابعة حساباتهم المصرفية بواسطة الهاتف النقال. (وال

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