شركة ايني تشرع في حفر بئر استكشافي جديد بالمنطقة البحرية شمال غرب طرابلس .

طرابلس 6 يناير 2017 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن مباشرة شركة ايني شمال افريقيا في عمليات الحفر للبئر الاستكشافي بالمنطقة البحرية (د- م ن 41) بموجب اتفاقية مقاسمة بين الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط للاستكشاف والإنتاج كانت قد وُقعت منتصف عام 2008 . وحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط فان البئر يقع على بعد 140 كيلو متر شمال غرب طرابلس وعلى بعد 55 كم شمال بحر السلام الغازي وأن الطبقة المستهدفة هي خزّان (مجموعة المتلاوي) وأن المدة المتوقعة لإنجاز الحفر هي 64 يوماً. (وال)