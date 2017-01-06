موجزلاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 06 يناير2017.

م . = تونس - الرئيس التونسي " الباجي قايد السبسي " يجدد التأكيد على حرص بلاده عدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف ودعوتها إلى ضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها . = طرابلس - فريق من الهلال الاحمر الليبي يقوم بانقاذ واسعاف ما يزيد عن80 مهاجرا غير شرعي وجدوا بالقرب من سواحل طرابلس ، بعدما قضى هؤلاء ثلاثة أيام في عرض البحر الابيض المتوسط ، وظنوا انهم وصلوا إلى وجهتهم وهي إيطاليا . = ترهونة - استعدادات مكثفة وجهود كبيرة تبذل لاستضافة الملتقى الأول لرجال الاعمال بترهونة المزمع عقده يوم 28 من شهر يناير الجاري .. ذكرت ذلك مصادر باللجنة التحضيرية للملتقى . = زليتن - مكتب التعليم الحر بمدينة زليتن ينظم مسابقة للعدوالريفي شارك فيها 250 طالب بمرحلتي التعليم الإبتدائي والثانوي من مدارس التعليم الحر . = تونس - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " ألكسو " تدعو إلى النهوض بالبحث العلمي والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي باعتبارها " ركيزة التنمية وبناء الدول في الوقت الحالي". = القاهرة - منظمة المرأة العربية تهنئ الكاتبة الجزائرية " أحلام مستغانمي " بمناسبة اختيارها " فنانة اليونسكو من أجل السلام "، وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم " اليونسكو". ( وال )