منظمة المرأة العربية تهنىء الكاتبة الجزائرية " أحلام مستغانمي " بمناسبة اختيارها " فنانة اليونسكو من أجل السلام " .

القاهرة 06 يناير2017 (وال) - هنأت منظمة المرأة العربية الكاتبة الجزائرية " أحلام مستغانمي " بمناسبة اختيارها " فنانة اليونسكو من أجل السلام"، وذلك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو". وصرحت المديرة العامة للمنظمة السفيرة " مرفت تلاوي " أن تتويج الكاتبة الجزائرية " أحلام مستغانمي " بشغل هذا المنصب الإنساني نابع من دورها الكبير كإحدى الكاتبات العربيات الأكثر تأثيراً ، والتي تعتبر مؤلفاتها من بين الأعمال الأكثر رواجاً في العالم ، ويعد هذا التتويج رصيدا إضافيا في مسار المرأة العربية بشكل عام والجزائرية بشكل خاص وما حققته من انجازات وحضور فاعل في جميع الميادين وأرفع المستويات. جدير بالذكر أن الروائية الجزائرية " أحلام مستغانمي " عينت " فنانة " اليونسكو من أجل السلام" خلال حفل نظم بمقر المنظمة الاممية بباريس مؤخراً. وقد تم اختيارالاديبة الجزائرية الكاتبة باللغة العربية ذات الصيت العالمي " اعترافا بالالتزام الذي أبدته من خلال كتاباتها لصالح العدالة الاجتماعية وتربية الشباب المتضررين من النزاعات ، بالاضافة إلى تفانيها في خدمة قيم واهداف المنظمة " وفي كلمة لها بهذه المناسبة اشارت المديرة العامة لليونسكو" ايرينا بوكوفا " بان هذا التعيين هو "استمرارية جميلة " لليوم الدولي للغة العربية الذي تم احياؤها .. مشيرة إلى ان تعيين المرأة الاولى التي نشرت ديوانا باللغة العربية سنة 1973 هو " تكريم كبير" تقدمه اليونسكو للغة العربية وله دلالة "خاصة". وأكدت أنه من خلال موهبة والتزام هذه الاديبة الكبيرة " نعبر عن قناعتنا باهمية الكتاب في العالم العربي والمساهمة الكبيرة لهذه اللغة في الثقافة العالمية " مشيرة إلى ان الروائية الجزائرية تجسد أهمية هذه اللغة. وأضافت السيدة " بوكوفا" تجسد " أحلام مستغانمي " أهمية هذه اللغة والادب وعلاقته ببلدكم الجزائر الذي لديه تقاليد أدبية وشعرية عريقة " .. مشيرة إلى ان تعيين الاديبة "مستغانمي " هوعبارة عن تكريم لها على مساهمتها في اشعاع اللغة العربية والادب العربي النسوي. ( وال )