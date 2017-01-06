منظمة " ألكسو" تدعو إلى النهوض بالبحث العلمي في الوطن العربي .

تونس 06 يناير 2017 (وال) - دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " ألكسو " إلى النهوض بالبحث العلمي والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا في الوطن العربي باعتبارها " ركيزة التنمية وبناء الدول في الوقت الحالي". وقال المدير العام للألكسو الدكتور " عبدالله محارب " خلال اجتماع تنسيقي لخبراء الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار إن البحث العلمي يعتبر ركيزة لمجتمع المعرفة " الذي يبني أنشطته التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المعرفة " .. داعيا إلى تعزيز دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في المؤسسات الإنتاجية . وأضاف أن الدول العربية أمام رهانات مستقبلية للاهتمام أكثر من أي وقت مضى بمنظومة العلوم "وهي مدعوة لتغيير نظرتها إزاء العلم والتكنولوجيا والسعي إلى تحويلها لنظام وطني للابتكار ، فالتكنولوجيا ليست ترفا بل أساسا لبناء الدول والتنمية في الوقت الحالي" . ويناقش خبراء عرب بمقر " ألكسو" بتونس المقترحات الواردة من الدول العربية استعدادا لتحديث الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار بهدف تجسيد رؤية عربية موحدة للنهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار وتقليل الفجوة بين البحث العلمي العربي والعالمي. وشارك في الاجتماع خبراء يمثلون الجهات المساهمة في إعداد الاستراتيجية وهي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والهيئة العربية للطاقة الذرية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ( وال )