استعدادات مكثفة لاستضافة الملتقى الأول لرجال الاعمال بترهونة .

ترهونة 06 يناير2017 ( وال )- ذكرت مصادر باللجنة التحضيرية للملتقى الأول لرجال الاعمال بترهونة المزمع عقده يوم 28 من شهر يناير الجاري ان استعدادات مكثفة وجهود كبيرة تبذل لاستضافة هذا الملتقى . وأكدت ذات المصادر ان الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين جميع مؤسسات قطاع الاعمال محليا ، وتوفير فرص الاستثمار والأعمال بمدينة ترهونة من خلال تبني سياسة اقتصادية محلية مع الجهات ذات العلاقة وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين رجال الاعمال بترهونة ونظرائهم محليا وإقليميا ودوليا ، بالإضافة إلى تشجيع رجال الاعمال بترهونة وتمكينهم من تأسيس مشاريع اقتصادية رائدة داخل مدينة ترهونة . كما يهدف الملتقى الذي سيقام بالتعاون بين المجلس البلدي وجامعة الزيتونة بترهونة بمدرج كلية العلوم بالجامعة إلى توفير بيئة حوارية ملائمة تتمازج فيها التصورات والمقترحات مع الممارسات والتجارب القائمة في سبيل تطوير عمل وبيئة رجال الأعمال . كما سيكون الملتقى مناسبة هامة للعمل على تسهيل جميع الإجراءات التي تعرقل تدفق انسياب الاستثمارات بالمدينة ، فضلا عن تجميع أصحاب المال والأعمال بترهونة وتعزيز التعاون فيما بينهم والسعي لإقامة علاقات تعاون اقتصادي بين الأعضاء ونظرائهم في ليبيا ، والعمل على إيجاد فرص استثمارية مشتركة في مدينة ترهونة والتشجيع على انشاء ودعم مشاريع استراتيجية تخدم تطوير ونماء مدينة ترهونة وتحقق الشراكة الاستراتيجية لتنمية المدينة اقتصاديا وعلميا توفر فرص العمل لمئات الشباب . ( وال - ترهونه )