الهلال الاحمر الليبي يقوم بانقاذ واسعاف عدد من المهاجرين غير الشرعيين .

طرابلس 06 يناير 2017( وال )- قام فريق من الهلال الاحمر الليبي خلال اليومين الماضيين بانقاذ واسعاف ما يزيد عن80 مهاجرا غير شرعي وجدوا بالقرب من سواحل طرابلس ، بعدما قضى هؤلاء ثلاثة أيام في عرض البحر الابيض المتوسط ، وظنوا انهم وصلوا إلى وجهتهم وهي إيطاليا . وذكر الهلال الأحمر ان هؤلاء المهاجرين ظلوا أياما يكابدون المصاعب وسط العواصف العاتية قبل ان تلفظ الامواج بهم بالقرب من اليابسة ، وظنا منهم انها سواحل إيطاليا قفز العديد منهم للسباحة ما جعل الكثيرين يموتون غرقا بسبب برودة المياه وارتفاع الأمواج بعدما عرّج بهم القارب الذي كان يستقلونه نحو السواحل القريبة من طرابلس . وقد تم ترحيل هؤلاء المهاجرين بعدما قدمت لهم الإسعافات الأولية والمساعدة الطبية والأغطية والغذاء نحو مراكز للإيواء القريبة من طرابلس ، ومن بين الناجين كان هناك طفلان ، وامرأتان . ورغم قساوة فصل الشتاء لهذا العام ، واشتداد العواصف وانخاض درجة البرودة يحاول هؤلاء المهاجرون ركوب البحر في رحلات محفوفة بالمخاطر ليلقى المئات منهم حتفهم ، ففي العام الماضي وحده لقي أكثر من 5000 شخصا حتفهم في عرض البحر حسب الامم المتحدة . يذكر أن منظمة الهجرة الدولية كانت قد أعلنت , مؤخرا , عن هلاك أو فقدان حوالي 7200 مهاجرا غير شرعي منذ بداية العام 2016 , بزيادة قدرت بحوالي 20 بالمائة عن العام الماضي. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن " معظم الضحايا لقوا مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط ". وقالت أنه " من إجمالي 7189 متوفيا أو مفقودا , قضى 4812 لدى محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى إيطاليا واليونان وقبرص وإسبانيا". ووفقا للمنظمة , يمثل هذا الرقم معدل 20 وفاة كل يوم والحصيلة الإجمالية مرشحة للارتفاع . ومنذ بداية 2016 , عبر البحر الأبيض المتوسط 360 ألف شخص. وأشارت المنظمة إلى أن الوفيات بين المهاجرين ازدادت على مستوى العالم هذا العام , لا سيما في شمال إفريقيا وجنوبها ووسط أميركا وأميركا اللاتينية وعلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. ( وال )