مكتب التعليم الحر بمدينة زليتن يقيم مسابقة العدو الريفي لمرحلتي التعليم الإبتدائي والثانوي.

زليتن 06 يناير 2017(وال) - أقام مكتب التعليم الحر بمدينة زليتن مسابقة للعدوالريفي شارك فيها 250 طالب بمرحلتي التعليم الإبتدائي والثانوي من مدارس التعليم الحر . وقد تحصلت مدرسة " صفوة المعارف " بمدينة زليتن على كأسي بطولة سباق العدو الريفي لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي على مستوى مكتب التعليم الحر.. حيث تحصل الطالب " نوري قيس عادل " من مدرسة " الفتح المبين " على الترتيب الأول والقلادة الذهبية على مستوى المرحلة الإبتدائية ، فيما تحصل على الترتيب الثاني والقلادة الفضية الطالب " علي إمحمد أبوحجر " من مدرسة " صفوة المعارف " وكان الترتيب الثالث والقلادة النحاسية من نصيب الطالب" محمد المكي التقيب " من مدرسة الإخلاص. وفي المرحلة الاعدادية تحصل على الترتيب الأول والقلادة الذهبية الطالب "محمد مفتاح القهواجي" من مدرسة " صفوة المعارف " وحقق الترتيب الثاني والقلادة الفضية الطالب" أحمد الفيتوري الدبرزي "من مدرسة " أجيال المجد " ، وتحصل الطالب " إلياس إمحمد الصاري " من مدرسة " صفوة المعارف " على الترتيب الثالث والقلادة النحاسية . الجدير بالذكر أن سباق المرحلة الإبتدائية كان لمسافة كيلومترا واحدا ، فيما كانت المسافة المرحلة الإعدادية 1.5 كيلومتر. ( وال )