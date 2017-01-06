الرئيس التونسي يجدد التأكيد على حرص بلاده عدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا .

تونس 6 يناير 2017 (وال) - جدد الرئيس التونسي " الباجي قايد السبسي " التأكيد على حرص بلاده عدم التدخل في الشأن الداخلي لليبيا ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف ودعوتها إلى ضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها . وقال السبسي خلال استقباله أمس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح " إن الحلّ في ليبيا يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين أنفسهم وعلى كافة الأطراف الليبية الإسراع بإيجاد أرضية مشتركة للحوار والمصالحة ونبذ الفرقة لـ بناء دولة ليبية ينعم فيها الشعب الليبي بالأمن والاستقرار . من جانبه عبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن تقديره لتونس لوقوفها الدائم مع الشعب الليبي ، خاصة رفضها المستمر لمحاولات التدخل في الشأن الداخلي لليبيا وحرصها على إيجاد حلّ سلمي للازمة الليبية عبر المصالحة والحوار . (وال