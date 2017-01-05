مباراة خيرية بين قدامي اهلي طرابلس والاتحاد.

طرابلس 5 يناير 2016 (وال) تتواصل هذه الايام الاستعدادات للمباراة الخيرية لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان بين قدامي أهلي طرابلس والاتحاد في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم الأحد المقبل على ملعب طرابلس الدولي بحضور الجماهير الرياضية . المباراة تحت اشراف الاتحاد الليبي لكرة القدم و عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية . ويشارك في اللقاء الودي الخيري عدد من نجوم الناديين المعتزلين، من بينهم (وليد الديهوم وسمير عبود وأحمد سعد وأكرم الهمالي وسالم الرواني وعلي أرحومة ونادر الترهوني وأسامة الحمادي وأبوبكر الحرك وأسامة الفزاني. وسيكون على هامش اللقاء التاريخي، بعض من الفقرات الفنية، بالإضافة لمباراة بين ناشئي الفريقين، يتبعها تقديم بعض النجوم القدامى لمهاراتهم الكروية. ...(وال)