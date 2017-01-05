الاتحاد الليبي للوشو ينظم بطولة ليبيا لفئات البراعم والأشبال والشباب والكبار.

طرابلس 5 يناير 2017 (وال)- تنظم اللجنة التسييرية بالاتحاد الليبي للوشو وبرعاية شركة ليبيانا بطولة ليبيا لفئات البراعم والأشبال والشباب والكبار بقاعة 17 فبراير بطرابلس يومي 20 - 21 يناير الجاري. وقد تم توجيه الدعوه إلى أندية الشرطة والترسانة والاتحاد والوحدة والاتحاد العسكري والعلمين وأبوسليم والأهلي بنغازي والنصر بنغازي والهلال بنغازي ووفاق أجدابيا والصقور طبرق والتحدي بنغازي والقرضابية سبها والوفاء أوباري ونجوم الواحة مرزق. وستكون المنافسة في عروض القتال الوهمي أو الافتراضي في الأساليب الشمالية، ومنها قبضة الملاكمة الشمالية، السيف الشمالي، العصا شمالي، الرمح شمالي، والسيف الرفيع. أما الأساليب الجنوبية فهي قبضة جنوبية، سيف جنوبي، عصا جنوبي. أما النوع الثالث من المنافسة فسيكون في أسلوب الحركة المركزية، ويسمى التايجي شوان، وفيه قبضة التايجي شوان، وسيف التايجي، كذلك في الاشتباك (الساندا) لفئتي الشباب والكبار فى أوزان 48 ،52 ،56 60 ، 65 ، 70، 75 ، 80 ، 85، 90 ، + 90 كلج. ...(وال)