انتخاب محسن السباعي رئيسا لاتحاد ألعاب القوى.

طرابلس 5 يناير 2017 (وال)- انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لألعاب القوى اليوم الخميس رئيس الاتحاد الحالي "محسن السباعي" لفترة رئاسية جديدة حتى العام 2020 . جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية بفندق كورنثيا بطرابلس بحضور61 ناديا من أعضاء الجمعية. وفاز السباعي بأغلبية 47 صوتًا فيما حصل منافسوه "عمر السبيحي" على 19 صوتًا، ويونس علي يونس حصل على صوت واحد ، وعلي الزمزام لم يحصل على أي صوت. وانتخبت الجمعية " أحمد آدم " نائبا للرئيس بأغلبية 44 صوتًا، وتحصل منافسوه، إسماعيل زقزوق على 10 أصوات، ومنعم الفاسي حصل على ستة أصوات، وعبد الرزاق بالراس على 4 أصوات. وانتخب وليد مبارك أمينًا عامًا للمكتب التنفيذي باغلبية 50 صوتًا، وحصل منافسوه رحومه سوّط على 10 أصوات وأبوبكر القطروني لم يتحصل على أي صوت ،كما انتخب، حبيب جعوان، أمينًا للصندوق باغلبية 53 صوتًا وحصل منافسه منير أبوفارس على 5 أصوات. وانتخب محمد سعيد عضوا بالمكتب التنفيذي بـ 42 صوتًا وحصل منافسه خالد الدغيلي على 8 أصوات ، وانتخبت للمكتب التنفيذي عضو المرأة، أماني زوكه بأغلبية 41 صوتًا، وحصلت منافستها، ثريا الشامس على 10 أصوات. وبهذا يتكون المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي لألعاب القوى من: محسن السباعي رئيسًا وأحمد أدم نائبًا ووليد مبارك أمينًا عامًا والحبيب جعوان أمينًا للصندوق، وعضوية، محمد سعيد وأماني زوكه. ...(وال)...