المنتخب الوطني للعبة الكرة الحديدية يواصل تحضيراته للمشاركة بالبطولة الأفريقية .الخميس ، 05-01-2017 - 19:34:00

طرابلس 05 يناير 2017 (وال ). يواصل منتخب الكرة الحديدية ( الرفا ) شباب وفتيات تحضيراته تأهباً للمشاركة في البطولة الأفريقية بالجزائر خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الثلاثين من يناير الجاري . وتجرى التدريبات يومياً بصالة المنتخبات الوطنية بالفضاء الأولمبي بالمدينة الرياضية بطرابلس باشراف المدرب الوطني " عادل مادي " . وكانت اللجنة المنظمة للبطولة ، كانت قد أعلنت تأكيد مشاركات منتخبات : ليبيا ، والجزائر ، وجيبوتي ، وجنوب إفريقيا ، والمغرب ، وتونس ، ومصر . ...(وال)...

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