وفد من المجلس الأعلى للدولة يقوم بزيارة إلى مصر هي الأولى من نوعها تلبيةً لدعوة من الخارجية المصرية.



طرابلس 05 يناير 2017 ( وال ) - أعلن مُقرر المجلس الأعلى للدولة \"

العجيلي ابوسديل \" عن وصول وفد من المجلس إلى جمهورية مصر العربية اليوم

الخميس في زيارةٍ رسمية هي الأولى من نوعها تلبيةً لدعوة تلقاها من وزارة

الخارجية المصرية.

ونقل المكتب الإعلامي للمجلس عن \"أبوسديل\" تأكيده استعداد المجلس

للتواصل مع جميع الأشقاء ودول الجوار لحلحلة الأزمة السياسية الليبية،

والوصول إلى وفاق وطني شامل على أرضية الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى

انفتاحهم على جميع المُبادرات السياسية سواءً في مصر أو الجزائر لحل

الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.

واعتبر \"أبو سديل\" أن مصر كدولة شقيقة وجارة تهتم بالشأن الليبي، وتتابع

الاتفاق السياسي، ومعنية بأمن واستقرار ليبيا لافتًا إلى تطلّع المجلس

لدور إيجابي لمصر وكل دول الجوار في المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار

في ليبيا .



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