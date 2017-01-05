وفد من المجلس الأعلى للدولة يقوم بزيارة إلى مصر هي الأولى من نوعها تلبيةً لدعوة من الخارجية المصرية.
الخميس ، 05- 01- 2017 - 18:00:00
\nطرابلس 05 يناير 2017 ( وال ) - أعلن مُقرر المجلس الأعلى للدولة \" \nالعجيلي ابوسديل \" عن وصول وفد من المجلس إلى جمهورية مصر العربية اليوم \nالخميس في زيارةٍ رسمية هي الأولى من نوعها تلبيةً لدعوة تلقاها من وزارة\nالخارجية المصرية.\nونقل المكتب الإعلامي للمجلس عن \"أبوسديل\" تأكيده استعداد المجلس \nللتواصل مع جميع الأشقاء ودول الجوار لحلحلة الأزمة السياسية الليبية، \nوالوصول إلى وفاق وطني شامل على أرضية الاتفاق السياسي، مشيرًا إلى \nانفتاحهم على جميع المُبادرات السياسية سواءً في مصر أو الجزائر لحل \nالأزمة ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.\nواعتبر \"أبو سديل\" أن مصر كدولة شقيقة وجارة تهتم بالشأن الليبي، وتتابع \nالاتفاق السياسي، ومعنية بأمن واستقرار ليبيا لافتًا إلى تطلّع المجلس \nلدور إيجابي لمصر وكل دول الجوار في المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار\nفي ليبيا .\n\n... ( وال )...