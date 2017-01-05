العراق بدأ إجراءات خفض الانتاج انسجاما مع قرار "أوبك" .

بغداد 5 يناير 2017 (وال)- أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الخميس أن العراق بدأ إجراءات خفض انتاجه من النفط الخام مع مطلع العام الجديد انسجاما مع قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وقال اللعيبي في تصريح صحفي أن العراق ملتزم بقرار "أوبك" الذي اتخذ في نوفمبر في فيينا من خلال وضعه خطة مدروسة لخفض الإنتاج من حقوله النفطية اعتبارا من يناير الجاري. وتقدر حصة العراق من اجمالي قرار خفض الانتاج داخل أوبك ب 200.000 برميل يوميا. وكان وزراء منظمة أوبك اتفقوا في 30 نوفمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير 2017 تلاه انضمام 11 بلدا منتجا من خارج المنظمة لخفض الانتاج بنحو 558.000 برميل يوميا. وأضاف اللعيبي:"يعمل العراق مع المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك للسيطرة على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية, وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب بما يدعم الأسعار خلال المرحلة القادمة". واعتبر قرار خفض الإنتاج النفطي معالجة لمشكلة انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية, وستنتفي الحاجة إليه حال تحقيق أهداف المنتجين.