مقتل وإصابة أربعة أشخاص في إنفجار بمدينة "إزمير" غرب تركيا.

أنقرة 5 يناير 2017 (وال) - ذكرت مصادر إعلامية اليوم الخميس, مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في إنفجار وقع قرب محكمة في مدينة إزمير غربي تركيا. وأوضحت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار, بعد أن انفجرت سيارة مفخخة في المدينة المطلة على بحر إيجه, مضيفة أن النيران إشتعلت بسيارة واحدة على الأقل قرب محكمة في المدينة. يأتي الانفجار عقب هجوم دام وقع في ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة, ما أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة 65 آخرين بجروح.