مظاهرة حاشدة في شمال غزة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

غزة 5 يناير 2017 (وال) - تظاهر عشرات الفلسطينيين, اليوم الخميس, في شمال قطاع غزة, للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ قرابة عشرة أعوام. وذكرت مصادر إعلامية أن الفلسطينيين تظاهروا قرب بوابة معبر بيت حانون الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي, ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوبة مناهضة للحصار, تطالب بتدخل دولي لإنهاء الحصار. ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.