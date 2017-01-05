المجلس البلدي جالو يناقش آلية عمله للعام الجاري.

جالو 05 يناير 2017 ( وال )- عقد بديوان بلدية جالو اجتماع ضم عميد واعضاء المجلس البلدي وذلك لمناقشة آلية العمل للعام الجاري 2017 . وافاد عضو المجلس البلدي جالو " عقيلة الفلاح " لمراسل وكالة الانباء الليبية ، ان الاجتماع تركز حول استكمال المشاريع المتوقفة مثل المباني الادارية التي لم تكتمل وبعض مرافق البنى التحتية وغيرها بالاضافة الى دعم الاذاعة المحلية بالتجهيزات اللازمة والتعاقد مع الشركات الوطنية لحل المختنقات مثل فتح مسارات لبعض الطرق الزراعية. وأوضح " الفلاح " لـ( وال ) ان قسم المشروعات بالبلدية سيكون عليه اعتماد كبير خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها . ..(وال- جالو).