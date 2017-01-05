رئيس مجلس الامة الجزائري يستقبل رئيس المجلس الاعلى للدولة \" عبد الرحمن السويحلي \" .



الجزائر 05 يناير 2016 ( وال ) - استقبل رئيس مجلس الامة الجزائري \"

عبد القادر بن صالح \" اليوم الخميس رئيس المجلس الاعلى للدولة الدكتور \"

عبد الرحمن السويحلي \" والوفد المرافق له الذي بدأ زيارة رسمية للجزائر

أمس الاربعاء .

وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد تم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات

الاهتمام المشترك وامكانية استفادة ليبيا في وضعها الحالي من التجربة

الجزائرية في المصالحة الوطنية والتوافق السياسي للخروج بالبلاد من

ازمتها الراهنة .

وحضر اللقاء الوفد المرافق للــ \" السويحلي \" ووزير الخارجية للشؤون

المغاربية والافريقية \" عبد القادر مساهل \" وعدد من أعضاء مجلس الامة

الجزائري .



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