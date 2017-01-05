رئيس مجلس الامة الجزائري يستقبل رئيس المجلس الاعلى للدولة \" عبد الرحمن السويحلي \" .
الخميس ، 05- 01- 2017 - 17:33:00
\n الجزائر 05 يناير 2016 ( وال ) - استقبل رئيس مجلس الامة الجزائري \" \nعبد القادر بن صالح \" اليوم الخميس رئيس المجلس الاعلى للدولة الدكتور \" \nعبد الرحمن السويحلي \" والوفد المرافق له الذي بدأ زيارة رسمية للجزائر \nأمس الاربعاء .\n وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس فقد تم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات\nالاهتمام المشترك وامكانية استفادة ليبيا في وضعها الحالي من التجربة \nالجزائرية في المصالحة الوطنية والتوافق السياسي للخروج بالبلاد من \nازمتها الراهنة .\n وحضر اللقاء الوفد المرافق للــ \" السويحلي \" ووزير الخارجية للشؤون \nالمغاربية والافريقية \" عبد القادر مساهل \" وعدد من أعضاء مجلس الامة \nالجزائري .\n \n ... ( وال )...