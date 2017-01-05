وزير المواصلات يستعرض مع رئيس الحرس الرئاسي خطط وبرامج الجهاز لحماية المنافذ البرية والجوية والبحرية .
الخميس ، 05- 01- 2017 - 17:21:00
\nطرابلس 05 يناير 2017 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير المواصلات\nالمفوض بحكومة الوفاق الوطني \" ميلاد معتوق \" اليوم الخميس، مع العميد \" \nنجمي الناكوع \"، رئيس الحرس الرئاسي ، على استعراض برنامج الحرس الرئاسي \nالمتعلق بتوفير الحماية، والتأمين اللازم للمنشآت والمراكز الهامة للدولة\nمن بينها المطارات والموانئ والمنافذ البرية. \nوبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس فقد تم الاتفاق على الاستمرار في \nالتشاور بهدف تحقيق المستهدف من هذه الخطط خدمةً للوطن و المواطن على حد \nسواء.\nكما تم الكشف عن إعداد خطط وبرامج، وآليات لتدريب الفرق المتخصصة في \nتوفير الحماية المطلوبة لهذه المواقع والمنشآت.\n\n... ( وال )...