وزير المواصلات يستعرض مع رئيس الحرس الرئاسي خطط وبرامج الجهاز لحماية المنافذ البرية والجوية والبحرية .



طرابلس 05 يناير 2017 ( وال ) - تركز الاجتماع الذي عقده وزير المواصلات

المفوض بحكومة الوفاق الوطني \" ميلاد معتوق \" اليوم الخميس، مع العميد \"

نجمي الناكوع \"، رئيس الحرس الرئاسي ، على استعراض برنامج الحرس الرئاسي

المتعلق بتوفير الحماية، والتأمين اللازم للمنشآت والمراكز الهامة للدولة

من بينها المطارات والموانئ والمنافذ البرية.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس فقد تم الاتفاق على الاستمرار في

التشاور بهدف تحقيق المستهدف من هذه الخطط خدمةً للوطن و المواطن على حد

سواء.

كما تم الكشف عن إعداد خطط وبرامج، وآليات لتدريب الفرق المتخصصة في

توفير الحماية المطلوبة لهذه المواقع والمنشآت.



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