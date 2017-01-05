زيارة مرتقبة لوزير الداخلية الايطالي للعاصمة طرابلس .الخميس ، 05-01-2017 - 16:10:00

روما 5 يناير2017 (وال)- أكدت مصادر صحفية ايطالية بان وزير الداخلية الايطالي " ماركو مينيتي " يستعد لزيارة العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل لبحث أوجه التعاون بين البلدين من اجل مكافحة أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الليبية . ونقلت صحيفة " لاستامبا " عن بيان لوزارة الداخلية الايطالية أن الجانب الايطالي بصدد أعداد اقتراح لمشروع اتفاق يمنع مغادرة القوارب الناقلة للمهاجرين غير الشرعيين من السواحل الليبية ، حيت إن قرابة 90% من الواصلين إلى ايطاليا ينطلقون من ليبيا . كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الداخلية بأن الصفقة مع الجانب الليبي ستكون حاسمة في مجال مكافحة الهجرة وتهريب البشر . ...( وال ) ...

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