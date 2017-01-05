الخارجية الأمريكية : المواجهات المسلحة وسط ليبيا تخدم أهداف داعش والمتطرفين.الخميس ، 05-01-2017 - 15:55:00

نيويورك 5 يناير2017 (وال)- أعربت الناطق باسم الخارجية الأمريكية " جون كيربي " عن قلق بلاده الشديد حيال المواجهات بين الفصائل الليبية في وسط البلاد مؤكدة أن التصعيد في ليبيا يخدم داعش. و قال " جون كيربي " خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء " نحن جد قلقون حيال تواصل المواجهات في وسط ليبيا و نرى أن هذا يخدم داعش و جماعات متطرفة أخرى". و دعا المسؤول الأمريكي كافة الفصائل الليبية إلى التعقل و دعم حكومة الوفاق الوطني التي قال أنها تسعى للحفاظ على وحدة ليبيا و الإشراف على الانتقال إلى حكومة جديدة كما هو مقرر في الاتفاق السياسي الليبي. و جدد " كيربي " دعم واشنطن الثابت لحكومة الوفاق الوطني برئاسة " فايز السراج " مشيرا إلى أنه حان الوقت لانخراط كل الليبيين في مسعى الحوار من أجل المصالحة الوطنية. ...( وال ) ...

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