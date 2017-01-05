لجنة أزمة الوقود والغاز تطالب الأجهزة الأمنية بمكافحة بيع اسطوانات الغاز بالسوق السوداء.

طرابلس 5 يناير2017 (وال)- طالبت لجنة أزمة الوقود والغاز الأجهزة الأمنية بجميع المدن الليبية بضبط أي سيارة تنقل اكتر من 10 اسطوانات غاز تسير بالطريق العام عدا شاحنات نقل اسطوانات الغاز التابعة لشركة البريقة وجمعيات النقل خاصة في الأوقات المسائية . ودعت لجنة في بيان لها أجهزة الأمن إلى تسليم السيارات المخالفة إلى اقرب مستودع نفطي تابع لشركة البريقة لتسويق النفط وإعلام اللجنة بالواقعة . وحث بيان اللجنة كافة المواطنين على التعاون ومد يد العون لمكافحة بيع الاسطوانات بالجملة واحتكار هذه السلعة بالسوق السوداء لرفع المعاناة على المواطنين . ...( وال ) ...