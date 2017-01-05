شح الموارد المالية على المنظومة الصحية بليبيا يهدد النظام الصحي بالانهيار.

طرابلس 5 يناير2017 (وال)- أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في ليبيا أصبح حرجا للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والتمويل المالي . وقال المتحدث باسم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا " احمد سالم " إن آخر إحصائية للمرافق الصحية في ليبيا خلال مسح شامل للمستشفيات بينت انه من بين خمسة وتسعين مستشفى هناك فقط أربعة تعمل بقدرة تتراوح بين خمسة وسبعين وخمسة وثمانين بالمئة . وأضاف بان 45% من هذه المستشفيات تم إغلاقها موضحا بأن هذه المخاطر تهدد بانهيار النظام الصحي في ليبيا. وحذر " سالم " من خطورة شح الموارد على المنظومة الصحية في ليبيا مشيرا إلى أن النقص الشديد داخل ليبيا والموارد البسيطة لمنظمة الصحة العالمية تهدد النظام الصحي الليبي بالانهيار إذا لم يتم تدارك الوضع في القريب العاجل. ....( وال ) ...