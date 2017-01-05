رئيس مجلس النواب يلتقي بتونس مبعوث جامعة الدول العربية الى ليبيا.
الخميس ، 05- 01- 2017 - 14:51:00
\\n تونس 05 يناير 2016 ( وال ) - التقى رئيس مجلس النواب \\\" عقيله صالح \\\"\\nبالعاصمة التونسية مبعوث جامعة الدول العربية الى ليبيا \\\" صلاح الدين \\nالجمالي \\\" \\n وبحسب الموقع الالكتروني للمجلس - فقد تناول اللقاء العديد من \\nالمواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد والمختنقات التي تمر بها في ظل\\nالظروف الراهنة .\\n يشار بأن رئيس مجلس النواب \\\" عقيله صالح \\\" كان قد وصل الى العاصمة \\nالتونسية امس الاربعاء على رأس وفد برلماني لاجراء سلسلة من اللقاءات مع \\nالمسؤلين التونسيين لبحث المستجدات في ليبيا والسبل الكفيلة بحلحلة \\nالازمة وإيجاد توافقات بين الفرقاء الليبيين.\\n يذكر بأن الدبلوماسي التونسي \\\" صلاح الدين الجمالي \\\" عينته الجامعة \\nالعربية مبعوثا لها الى ليبيا في 8 سبتمبر 2016 الماضي خلفا للمبعوث \\nالسابق وزير خارجية فلسطين الاسبق \\\" ناصر القدوة \\\" الذي عين في مايو \\n2014 قبل ان يعتذر عن الاستمرار في منصبه في سبتمبر 2015 .\\n \\n ...( وال )..