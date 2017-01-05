رئيس مجلس النواب يلتقي بتونس مبعوث جامعة الدول العربية الى ليبيا.

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تونس 05 يناير 2016 ( وال ) - التقى رئيس مجلس النواب \\\" عقيله صالح \\\"\

بالعاصمة التونسية مبعوث جامعة الدول العربية الى ليبيا \\\" صلاح الدين \

الجمالي \\\" \

وبحسب الموقع الالكتروني للمجلس - فقد تناول اللقاء العديد من \

المواضيع المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد والمختنقات التي تمر بها في ظل\

الظروف الراهنة .\

يشار بأن رئيس مجلس النواب \\\" عقيله صالح \\\" كان قد وصل الى العاصمة \

التونسية امس الاربعاء على رأس وفد برلماني لاجراء سلسلة من اللقاءات مع \

المسؤلين التونسيين لبحث المستجدات في ليبيا والسبل الكفيلة بحلحلة \

الازمة وإيجاد توافقات بين الفرقاء الليبيين.\

يذكر بأن الدبلوماسي التونسي \\\" صلاح الدين الجمالي \\\" عينته الجامعة \

العربية مبعوثا لها الى ليبيا في 8 سبتمبر 2016 الماضي خلفا للمبعوث \

السابق وزير خارجية فلسطين الاسبق \\\" ناصر القدوة \\\" الذي عين في مايو \

2014 قبل ان يعتذر عن الاستمرار في منصبه في سبتمبر 2015 .\

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