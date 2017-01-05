\" السويحلي \" يستهل زيارته للجزائر بلقاء \" مساهل \" .



الجزائر 05 يناير 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة

الدكتور \" عبدالرحمن السويحلي\" في مُستهل زيارته للجزائر مساء أمس

الأربعاء بوزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية وجامعة الدول

العربية \"عبدالقادر مساهل \" في مقر وزارة الخارجية الجزائرية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد حضر اللقاء أعضاء المجلس الأعلى

للدولة المُرافقين للرئيس والسفير الليبي لدى الجزائر ومسئول الملف

الليبي في الخارجية الجزائرية، بالإضافة إلى السفير الجزائري لدى ليبيا.

وتناول اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات

الاهتمام المشترك ، كما ناقش دور الجزائر الإيجابي في حل الأزمة الليبية

وسُبل توسيع دائرة التوافق الوطني على أرضية الإتفاق السياسي بما يضمن

إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بصفةٍ عامة بعيدًا عن التدخلات

والإملاءات التي تمس سيادة الدولة.

وثمّن \" السويحلي \" الدور الجزائري الهام في التوصل إلى الاتفاق

السياسي الليبي المُوقع في الصخيرات ودعمها الدائم للحل السياسي التوافقي

سبيلاً لإنهاء الأزمة الليبية.

من جانبه جدّد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية \"مساهل \"

دعمه للاتفاق السياسي وجهود المصالحة الوطنية الساعية إلى توسيع دائرة

الوفاق ليشمل كل الأطراف الليبية .

يشار بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة كان قد وصل والوفد المرافق له ظهر

أمس الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية في زيارةٍ رسمية تستمر يومين.

وكان في استقباله نائب مجلس الأمة الجزائري \" يوسف أبو دخيل \" ومسئول

الملف الليبي في وزارة الخارجية الجزائرية \"عبدالقادر مسدوه \" ،وسفير

ليبيا لدى الجزائر \"محمد مازن \" .

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن \" السويحلي \" سيعقد والوفد المرافق له

عدة لقاءات مع مسئولين جزائريين أبرزهم \"رئيس مجلس الأمة \" ورئيس الوزراء

، ووزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية.



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