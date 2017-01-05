\" السويحلي \" يستهل زيارته للجزائر بلقاء \" مساهل \" .
الخميس ، 05- 01- 2017 - 13:47:00
\nالجزائر 05 يناير 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة \nالدكتور \" عبدالرحمن السويحلي\" في مُستهل زيارته للجزائر مساء أمس \nالأربعاء بوزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية وجامعة الدول \nالعربية \"عبدالقادر مساهل \" في مقر وزارة الخارجية الجزائرية.\n وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس فقد حضر اللقاء أعضاء المجلس الأعلى \nللدولة المُرافقين للرئيس والسفير الليبي لدى الجزائر ومسئول الملف \nالليبي في الخارجية الجزائرية، بالإضافة إلى السفير الجزائري لدى ليبيا.\n وتناول اللقاء آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا ذات \nالاهتمام المشترك ، كما ناقش دور الجزائر الإيجابي في حل الأزمة الليبية \nوسُبل توسيع دائرة التوافق الوطني على أرضية الإتفاق السياسي بما يضمن \nإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بصفةٍ عامة بعيدًا عن التدخلات\nوالإملاءات التي تمس سيادة الدولة.\n وثمّن \" السويحلي \" الدور الجزائري الهام في التوصل إلى الاتفاق \nالسياسي الليبي المُوقع في الصخيرات ودعمها الدائم للحل السياسي التوافقي\nسبيلاً لإنهاء الأزمة الليبية.\n من جانبه جدّد وزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية \"مساهل \" \nدعمه للاتفاق السياسي وجهود المصالحة الوطنية الساعية إلى توسيع دائرة \nالوفاق ليشمل كل الأطراف الليبية .\n يشار بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة كان قد وصل والوفد المرافق له ظهر\nأمس الأربعاء إلى العاصمة الجزائرية في زيارةٍ رسمية تستمر يومين.\n وكان في استقباله نائب مجلس الأمة الجزائري \" يوسف أبو دخيل \" ومسئول \nالملف الليبي في وزارة الخارجية الجزائرية \"عبدالقادر مسدوه \" ،وسفير \nليبيا لدى الجزائر \"محمد مازن \" .\n وذكر المكتب الإعلامي للمجلس أن \" السويحلي \" سيعقد والوفد المرافق له \nعدة لقاءات مع مسئولين جزائريين أبرزهم \"رئيس مجلس الأمة \" ورئيس الوزراء\n، ووزير الخارجية للشؤون المغاربية والأفريقية.\n\n.. ( وال )...