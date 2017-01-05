\" السراج \" : نأمل أن يتراجع \" الكوني \" عن استقالته .
الخميس ، 05- 01- 2017 - 12:51:00
\n طرابلس 05 يناير 2017 ( وال ) - عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني \" فائز السراج \" عن أمله في أن يتراجع النائب \" موسى الكوني \" عن \nاستقالته مؤكدا انه يواصل اتصالاته بــ ( الكوني ) لإقناعه بالعدول عن \nقرار الاستقالة مبديًا الأسف لتقديمه استقالته .\nوأشاد \" السراج \" بمناقب \" الكوني \" قائلاً \"هذا الرجل شهدنا له جميعًا \nبالوطنية والحيادية وروح التوافق الحقيقي وكان همه الوحيد لم شمل الوطن \nدون أي مصلحة شخصية أو جهوية \" .\nوأبدى رئيس المجلس الرئاسي تفهمه لما وصفه بغضب واستياء \" الكوني \" \nبالنظر لتعثر الكثير من الأمور، مشيرًا إلى عرقلة بعض الأجسام المنبثقة \nعن الاتفاق السياسي بالوفاء باستحقاقاتها، وقيام البعض باتخاذ قرارات \nومواقف فردية.\nوقال \" السراج \" \" نحن لم نفشل وإنما التحديات جسيمة والظروف المحيطة \nصعبة للغاية، تطلب منا الجلوس معًا لوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار\"، \nوأضاف \"إن ترك البلاد في فراغ والانسحاب الآن لن يوصلنا إلا لمزيد من \nالأزمات والصراعات\".\nودعا \" السراج \" في كلمته التي بثتها قناة ليبيا الرسمية - أعضاء مجلس \nالنواب ومجلس الدولة ولجنة الحوار السياسي للعمل معًا لإيجاد حلول عملية \nفاعلة للمساهمة في الخروج من هذه الأزمة والوصول سويًا إلى طريق الأمل \nوالاستقرار الذي يتمناه كل الليبيين. \nورحب بكافة المبادرات الوطنية المطروحة في إطار مصالحة وطنية شاملة، \nداعيًا الجميع للعمل على توحيدها لتشمل جميع الأطراف الفاعلة على الساحة \nالليبية، وعلى أرضية الاتفاق السياسي الليبي لنخرج بحل ليبي خالص بعيد عن\nكل التدخلات أو الإملاءات .\n وقال \" السراج \" إن \"ليبيا ليست ملكًا لمساحة جغرافية بعينها وليست \nملكًا لتوجه سياسي بعينه، وإنما هي حاضنة لكل الليبيين، يتمتعون فيها بحق\nالمواطنة والمساواة، نعم للتوازن. لا للمحاصصة نعم للمشاركة والتنمية.. \nلا للتطرف الجهوي ولا لسياسة الإقصاء والتهميش، بذلك فقط نبني جميعنا \nوطنًا يستظل تحته كل الليبيين في ظل تكافؤ وعدالة الفرص\".\nوتحدث عن ما بذله المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من جهد ووقت \nلإنجاح التوافق بين جميع الأطراف الليبية، على الرغم من كل الضغوط التي \nيتعرض لها، مؤكدًا أنه كان حريصًا طول الوقت على ألا يكون طرفًا في \nالتجاذبات السياسية والصراعات العسكرية بين أبناء البلد الواحد .\nوقال \"كل تلك الجهود المبذولة واللقاءات التي نقوم بها، ما هي إلا من أجل\nتعزيز مبدأ التوافق والوفاق وردم الهوة بين الأطراف المتنازعة في البلاد،\nوتقريب وجهات النظر بين أبنائنا الليبيين، ولم شملهم في شرق البلاد \nوغربها وجنوبها، في وطن يكون للجميع وبالجميع وبكل انتماءاتهم وتوجهاتهم.\nوأضاف\" السراج \" في ختام كلمته انه \"عاقد العزم للمضي قدمًا بخطوات جريئة\nوحاسمة وحازمة، ومستعد لاتخاذ أي قرارات من شأنها رفع المعاناة عن الشعب،\nومهما كانت مؤلمة للبعض لذا أدعو زملائي في المجلس الرئاسي لنوحد جهودنا \nلنرجع الأمل لأهالينا في هذا العام الجديد، فعلينا أن نسير معًا للأمام \nولا رجوع للخلف\".\n\n... ( وال ) ....