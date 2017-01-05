\" السراج \" يعلن عن إلغاء جميع القرارات المتعلقة بالوظائف السيادية التي صدرت اليومين الماضيين .
الخميس ، 05- 01- 2017 - 12:36:00
\nطرابلس 05 يناير 2017 ( وال )- أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني \" فائز السراج \"، إلغاء جميع القرارات التي صدرت خلال الأيام \nالماضية دون توافق، والمتعلقة بتعيينات لوظائف سيادية وقيادية أمنية \nومدنية عليا .\n وعبر \" السراج \" في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب الليبي أمس الأربعاء،\nعن وافر احترامه للأسماء المقترحة، مشيرًا إلى ضرورة التوافق حولها ، \nمؤكدًا أنه لا تنازل عن التوافق بشأن ما يطرح من تعيينات واختيار \nالكفاءات.\nوقال \" إن هذه القرارات تمس بشكل مباشر أمن واستقرار البلاد داعيًا، جميع\nأعضاء المجلس الرئاسي للاجتماع لمراجعة تلك القرارات وتحقيق مبدأ الوفاق \nوالكفاءة حولها .\n وأضاف إنه لا يجب التعدي على المناصب السيادية للدولة، ولابد أن يكون \nهناك توافق على من يتقلد هذه المناصب من شخصيات وطنية يغلب عليها معيار \nالكفاءة، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية أو الجهوية أو القبلية أو بقوة \nالسلاح. \nرافضًا المحاباة أو المجاملة بالقول: \"إن تسمية القائمين على تلك المناصب\nواختيارهم لابد أن يكون عن طريق الأحقية لها من رجالنا الوطنيين\".\n وأشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى أن الأمثلة كثيرة \nومتعددة على \"انتهاج المجلس لمنهج التوافق ولحرص على تحقيقه، مؤكدًا أن \nصدور قرارات مصيرية وسيادية دون وجود توافق حقيقي أو تشاور بين الأعضاء \nلا يصب في مصلحة الوطن والمواطن، بل يزيد من تباعد الليبيين والشقاق \nبينهم .\n وفي هذا الصدد قال \" السراج \" \"إنني وبصفتي رئيسًا للمجلس الرئاسي \nأرفض رفضًا قاطعًا أن يكون المجلس سببًا في وأد توافق الليبيين، أو يكون \nسببًا في ضياع أملهم في إرساء قواعد دولة المؤسسات والقانون، وتنفيذ \nمهمته الأساسية في مهد الطريق لهذه المرحلة الانتقالية لإنهاء الاستحقاق \nالدستوري، حتى نصل بالبلاد إلى الاستقرار المنشود .\n\n...يتبع ... \n...( وال )...