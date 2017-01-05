ايطاليا: طرد مغربي من البلاد بتهمة الإرهاب .

روما 5 يناير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن طرد مغربي بناء على أمر من وزير الداخلية، كان مقيما في بادوفا شمال البلاد لأسباب تتعلق بالأمن. ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن بيان لوزارة الداخلية أن "الرجل كان بحوزته تصريح إقامة طويل الأمد لأسباب عائلية، وبعد تحقيقات شاملة بشأنه، غادر إيطاليا على متن رحلة انطلقت من ميلانو"، مبينة أنه "مع عملية الإعادة هذه التي جرت أمس، وهي الأولى لعام 2017، ارتفع عدد المبعدين عن البلاد إلى 133 شخصا ممن انجرفوا الى بيئات التطرف وطردتهم قوات حراسة الحدود منذ يناير 2015 حتى الآن". ووفقا للوزارة، فإن "المغربي كان قد لفت انتباه المحققين بشكل خاص لأنه أحد مؤسسي مركز ثقافي في بادوفا "، وقد "برز اسمه في تحقيق بدأ عام 2015 من قبل شرطة المدينة ". وتابع البيان أن "المواد الرقمية والوثائق التي ضبطت خلال عمليات التفتيش ضده، أظهرت مؤشرات واضحة لانجرافه" .