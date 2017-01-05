موجزلاهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الخميس 05 يناير 2017 .

م . = الجزائر- رئيس المجلس الاعلى للدولة يلتقي بالجزائر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية في اطار " الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ المسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا. = طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " يعلن بانه عاقد العزم للمضي قدما بخطوات جرئية وحاسمة وحازمة ومستعد لاتخاذ أي قرارات من شأنها رفع المعاناة عن الشعب ومهما كانت مؤلمة للبعض . = طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " : " نحن لم نفشل وانما التحديات جسيمة والطرق المحيطة صعبة للغاية تتطلب منا الجلوس معا لوضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار . = طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يرحب بالمبادرات الوطنية المطروحة في اطارالمصالحة الوطنية الشاملة . = طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " يعلن عن إلغاء قرارات المجلس كافة التي غاب فيها التوافق بين أعضائه . = روما - وزير الخارجية الإيطالي يؤكد بأن بلاده تسعى لتحقيق إتفاق سلام شامل يضم كل الأطراف في ليبيا دون استثناء. = نيويورك - رئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا يعرب عن انشغاله أمام خطر التصعيد في ليبيا على اثر التطورات الأخيرة بوسط البلاد ، معربا عن دعمه التام لمكافحة الإرهاب في ليبيا. . = طرابلس - وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يبحث مع رئيس المجلس الثقافي البريطاني سبل التعاون المشترك في مجال تطوير التعليم وتدريب المعلمين والرفع من كفاءتهم في مجال اللغة الانجليزية . ( وال )