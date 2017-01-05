الهند تطلق 103 قمر صناعيا في مهمة فضاء واحدة الشهر القادم.

نيودلهي 5 يناير 2017 (وال) - ذكرت وكالة الفضاء الهندية أن الهند ستطلق 103 قمرا صناعيا في الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم. وقال علماء منظمة أبحاث الفضاء الهندية في مؤتمر العلوم في مدينة الهندى فى تيروباي جنوبي البلاد أمس الاربعاء إنه سيتم إطلاق الأقمار الصناعية - ثلاثة أقمار صناعية كبيرة و100 قمر صناعي صغير - في الفضاء من مركبة إطلاق أقمار صناعية قطبية من محطة فضاء سريهاريكوتا بجنوبي البلاد. وستحمل مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية سي 37 قمرا صناعيا واحدا من أقمار كارتوسات وقمرين صغيرين من منظمة ابحاث الفضاء الهندية و100 قمر صناعي تجاري صغير معظمهم من الولايات المتحدة بينما جاءت باقي الأقمار الصناعية من دول أخرى بينها فرنسا وألمانيا. وذكر العلماء أنه تم وضع الخطة في السابق لإطلاق 83 قمرا صناعيا ولكن تم تعديلها ليتم إطلاق 100 في مهمة واحدة بسبب إضافة 20 قمرا صناعيا أجنبيا مؤخرا. وستكون عملية الاطلاق هذه قياسية حيث أنها المرة الاولى في تاريخ منظمة أبحاث الفضاء الهندية التى يتم فيها إطلاق عدد كبير مثل هذا من الأقمار الصناعية في الفضاء مرة واحدة. وأطلقت الهند في شهر يونيو عام 2016 حوالي 22 قمرا صناعيا في الفضاء في مهمة واحدة. وحتى الآن سجلت روسيا رقما قياسيا فى أعداد الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها في مهمة واحدة حيث أطلقت حوالي 37 قمرا صناعيا عام 2014 ، وأطلقت وكالة ناسا للفضاء الامريكية 29 قمرا صناعيا. .. ( وال ) ..