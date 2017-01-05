السراج : يعلن عن إلغاء قرارات المجلس كافة التي غاب فيها التوافق بين أعضائه .

طرابلس 05 يناير2017 (وال) - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " عن إلغاء قرارات المجلس كافة التي غاب فيها التوافق بين أعضائه . وأوضح السراج في كلمة له أمس الأربعاء أن المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق ومنذ الإعلان عنه وبعد حوار بين الليبيين دام قرابة العامين ورغم كل الضغوط التي يتعرض لها لم يترك جهدا ولم يدخر وقتا لإنجاح التوافق بين جميع الأطراف والحرص وان لا يكون طرفا في التجاذبات السياسية والصراعات العسكرية . وأضاف " بحكم المسؤولية الوطنية التي رضيت ان اتحملها أعلن إلغاء القرارات كافة التي صدرت الأيام الماضية دون توافق والمتعلقة بتعيينات وظائف سيادية وقيادية أمنية ومدنية عليا مع وافر التقدير والاحترام للأسماء المقترحة ، فالتوافق بشأنها واختيار الكفاءات لا يمكن التنازل عنها لأن هذه القرارات تمس بشكل مباشر أمن واستقرار ليبيا " . ودعا " السراج " أعضاء المجلس الرئاسي كافة إلى الاجتماع وتحقيق مبدأ التوافق والكفاءة حول هذه القرارات الأخيرة ومراجعتها من جديد. ( وال )