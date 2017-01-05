السراج : نحن لم نفشل وانما التحديات جسيمة والطرق المحيطة صعبة للغاية .

طرابلس 05 يناير2017 (وال) - قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " : " نحن لم نفشل وانما التحديات جسيمة والطرق المحيطة صعبة للغاية تتطلب منا الجلوس معا لوضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار .. مؤكدا بان ترك البلاد في فراغ والانسحاب الآن لن يوصلنا الا لمزيد من الازمات والصراعات . وأعرب " السراج " في كلمة له أمس الأربعاء عن الأسف للاستقاله التي تقدم بها السيد " موسى الكوني " للمجلس ، قائلا : " إن هذا الرجل الذي شهدنا له جميعا بالوطنية والحيادية وروح التوافق الحقيقي وكان همه الوحيد لم شمل الوطن دون أي مصلحه شخصية أو جهوية ، وانا اتفهم غضبه واستيائه لتعثر الكثير من الامور وعرقلة بعض الاجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بالوفاء لاستحقاقها وقيام البعض بانتقاد قرارات ومواقف فردية . وأضاف : " نحن على تواصل مع السيد " موسى الكوني " ونأمل ان يتراجع عن استقالته . ( وال )