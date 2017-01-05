السراج : انني عاقد العزم للمضي قدما بخطوات جرئية وحاسمة وحازمة .الخميس ، 05-01-2017 - 11:41:00

طرابلس 05 يناير2017 (وال) - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " انه عاقد العزم للمضي قدما بخطوات جرئية وحاسمة وحازمة ومستعد لاتخاذ أي قرارات من شأنها رفع المعاناة عن الشعب ومهما كانت مؤلمة للبعض . وقال رئيس المجلس في كلمة له أمس الأربعاء : " ادعوا زملائي في المجلس الرئاسي لنوحد جهودنا ونرجع الامن لاهلنا في هذا العام الجديد ، فعلينا ان نسير معا إلى الامام ولا رجوع إلى الخلف . ( وال )

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