السراج : انني عاقد العزم للمضي قدما بخطوات جرئية وحاسمة وحازمة .

طرابلس 05 يناير2017 (وال) - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " انه عاقد العزم للمضي قدما بخطوات جرئية وحاسمة وحازمة ومستعد لاتخاذ أي قرارات من شأنها رفع المعاناة عن الشعب ومهما كانت مؤلمة للبعض . وقال رئيس المجلس في كلمة له أمس الأربعاء : " ادعوا زملائي في المجلس الرئاسي لنوحد جهودنا ونرجع الامن لاهلنا في هذا العام الجديد ، فعلينا ان نسير معا إلى الامام ولا رجوع إلى الخلف . ( وال )