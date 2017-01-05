رئيس المجلس الرئاسي يرحب بالمبادرات الوطنية كافة المطروحة في اطار المصالحة الوطنية الشاملة .

طرابلس 05 يناير2017 (وال) - رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراج " بالمبادرات الوطنية كافة المطروحة في اطارالمصالحة الوطنية الشاملة . ودعا " السراج " في كلمة له أمس الجميع للعمل على توحيدها لتشمل الاطراف الفاعلة على الساحة الليبية وعلى أرضية الاتفاق السياسي للخروج بحل ليبي ليبي بعيدا عن كل التدخلات أو الاملاءات . وقال رئيس المجلس :" ادعو اخوتي في مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الحوار السياسي للعمل معا لايجاد حلول عملية وفاعلة للمساهمة في الخروج من هذه الازمة والوصول سويا إلى طريق الامن والاستفرارالذي يتمناه كل الليبيين . ( وال )